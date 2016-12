"Mit Betriebsräten Vertrauen erringen"

Einem Bericht der Welt am Sonntag zufolge, ist es in einigen Filialen der Restaurantkette "Vapiano" zu Manipulationen der Arbeitszeitkonten gekommen. Ex-Mitarbeiter von Vapiano haben demnach berichtet, dass die Manipulationen zulasten der Beschäftigten regelmäßig durch Schicht- und Restaurantleiter vorgenommen oder veranlasst wurden. Betroffen waren offenbar Restaurants in Süddeutschland, Hessen und Berlin.

Burkhard Siebert, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft NGG, hat Vapiano jetzt zu "Umkehr und Korrektur" aufgefordert. Dem Vorstand biete die Gewerkschaft NGG ihr Zusammenarbeit an, um "in einem geordneten Verfahren die Wahl von Betriebsräten [...] zu ermöglichen." Die Beschäftigten seien nur auf der sicheren Seite, wenn sie die gesetzliche vorgesehenen Interessenvertretungen - Betriebsräte - wählen. Siebert: „Mit Betriebsrat ist Arbeitszeitbetrug ungleich schwerer.“

